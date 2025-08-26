עוד על STACY

Giga Stacy סֵמֶל

Giga Stacy מחיר (STACY)

לא רשום

1 STACY ל USDמחיר חי:

--
----
-9.30%1D
mexc
USD
Giga Stacy (STACY) טבלת מחירים חיה
Giga Stacy (STACY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192995
$ 0.00192995$ 0.00192995

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-9.35%

-1.25%

-1.25%

Giga Stacy (STACY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STACY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STACYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STACY השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Giga Stacy (STACY) מידע שוק

$ 54.92K
$ 54.92K$ 54.92K

--
----

$ 54.92K
$ 54.92K$ 54.92K

998.99M
998.99M 998.99M

998,990,623.402915
998,990,623.402915 998,990,623.402915

שווי השוק הנוכחי של Giga Stacy הוא $ 54.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STACY הוא 998.99M, עם היצע כולל של 998990623.402915. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.92K.

Giga Stacy (STACY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Giga Stacyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGiga Stacy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGiga Stacy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Giga Stacyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.35%
30 ימים$ 0-19.19%
60 ימים$ 0-29.05%
90 ימים$ 0--

מה זהGiga Stacy (STACY)

Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.

Giga Stacy (STACY) משאב

האתר הרשמי

Giga Stacyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Giga Stacy (STACY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Giga Stacy (STACY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Giga Stacy.

בדוק את Giga Stacy תחזית המחיר עכשיו‏!

STACY למטבעות מקומיים

Giga Stacy (STACY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Giga Stacy (STACY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STACY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Giga Stacy (STACY)

כמה שווה Giga Stacy (STACY) היום?
החי STACYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STACY ל USD?
המחיר הנוכחי של STACY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Giga Stacy?
שווי השוק של STACY הוא $ 54.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STACY?
ההיצע במחזור של STACY הוא 998.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STACY?
‏‏STACY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00192995 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STACY?
STACY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STACY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STACY הוא -- USD.
האם STACY יעלה השנה?
STACY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STACY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.