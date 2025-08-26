Giga Stacy (STACY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00192995
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21%
שינוי מחיר (1D) -9.35%
שינוי מחיר (7D) -1.25%

Giga Stacy (STACY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STACY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STACYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STACY השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Giga Stacy (STACY) מידע שוק

שווי שוק $ 54.92K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.92K
אספקת מחזור 998.99M
אספקה כוללת 998,990,623.402915

שווי השוק הנוכחי של Giga Stacy הוא $ 54.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STACY הוא 998.99M, עם היצע כולל של 998990623.402915. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.92K.