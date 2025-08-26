Giga POTUS (POTUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00232126$ 0.00232126 $ 0.00232126 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -36.63% שינוי מחיר (7D) -41.77% שינוי מחיר (7D) -41.77%

Giga POTUS (POTUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POTUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POTUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00232126, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POTUS השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -36.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Giga POTUS (POTUS) מידע שוק

שווי שוק $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,886,446.1939 999,886,446.1939 999,886,446.1939

שווי השוק הנוכחי של Giga POTUS הוא $ 14.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POTUS הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999886446.1939. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.90K.