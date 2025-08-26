Giddy (GIDDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.346671$ 0.346671 $ 0.346671 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.98% שינוי מחיר (1D) -2.80% שינוי מחיר (7D) -5.01% שינוי מחיר (7D) -5.01%

Giddy (GIDDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GIDDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GIDDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.346671, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIDDY השתנה ב -1.98% במהלך השעה האחרונה, -2.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Giddy (GIDDY) מידע שוק

שווי שוק $ 135.95K$ 135.95K $ 135.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.95K$ 135.95K $ 135.95K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Giddy הוא $ 135.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIDDY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.95K.