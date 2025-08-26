עוד על GIC

GIC מידע על מחיר

GIC מסמך לבן

GIC אתר רשמי

GIC טוקניומיקה

GIC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GIC Sports Network סֵמֶל

GIC Sports Network מחיר (GIC)

לא רשום

1 GIC ל USDמחיר חי:

$0.00012087
$0.00012087$0.00012087
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GIC Sports Network (GIC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:30:40 (UTC+8)

GIC Sports Network (GIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00704513
$ 0.00704513$ 0.00704513

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

GIC Sports Network (GIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00704513, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GIC Sports Network (GIC) מידע שוק

$ 9.85K
$ 9.85K$ 9.85K

--
----

$ 12.09K
$ 12.09K$ 12.09K

81.46M
81.46M 81.46M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GIC Sports Network הוא $ 9.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIC הוא 81.46M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.09K.

GIC Sports Network (GIC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GIC Sports Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGIC Sports Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGIC Sports Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GIC Sports Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+22.54%
60 ימים$ 0+30.85%
90 ימים$ 0--

מה זהGIC Sports Network (GIC)

The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

GIC Sports Network (GIC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

GIC Sports Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GIC Sports Network (GIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GIC Sports Network (GIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GIC Sports Network.

בדוק את GIC Sports Network תחזית המחיר עכשיו‏!

GIC למטבעות מקומיים

GIC Sports Network (GIC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GIC Sports Network (GIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GIC Sports Network (GIC)

כמה שווה GIC Sports Network (GIC) היום?
החי GICהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GIC ל USD?
המחיר הנוכחי של GIC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GIC Sports Network?
שווי השוק של GIC הוא $ 9.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GIC?
ההיצע במחזור של GIC הוא 81.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GIC?
‏‏GIC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00704513 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GIC?
GIC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GIC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GIC הוא -- USD.
האם GIC יעלה השנה?
GIC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GIC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:30:40 (UTC+8)

GIC Sports Network (GIC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.