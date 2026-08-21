Gibape מחיר היום

מחיר Gibape (GIB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIB ל USD הוא $ 0 לכל GIB.

Gibape כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,975.57, עם היצע במחזור של 852.69M GIB. ב‑24 השעות האחרונות, GIB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00122181, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GIB נע ב +1.29% בשעה האחרונה ו +26.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gibape (GIB) מידע שוק

שווי שוק $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K אספקת מחזור 852.69M 852.69M 852.69M אספקה כוללת 852,686,694.8236679 852,686,694.8236679 852,686,694.8236679

שווי השוק הנוכחי של Gibape הוא $ 11.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIB הוא 852.69M, עם היצע כולל של 852686694.8236679. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.98K.