Gia by DexFi סֵמֶל

Gia by DexFi מחיר (GIA)

לא רשום

1 GIA ל USDמחיר חי:

--
----
-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Gia by DexFi (GIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:09:36 (UTC+8)

Gia by DexFi (GIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.40%

-9.33%

+0.75%

+0.75%

Gia by DexFi (GIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIA השתנה ב +2.40% במהלך השעה האחרונה, -9.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gia by DexFi (GIA) מידע שוק

$ 297.70K
$ 297.70K$ 297.70K

--
----

$ 297.70K
$ 297.70K$ 297.70K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Gia by DexFi הוא $ 297.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIA הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.70K.

Gia by DexFi (GIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gia by DexFiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGia by DexFi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGia by DexFi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gia by DexFiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.33%
30 ימים$ 0-26.54%
60 ימים$ 0+48.93%
90 ימים$ 0--

מה זהGia by DexFi (GIA)

Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Gia by DexFi (GIA) משאב

האתר הרשמי

Gia by DexFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gia by DexFi (GIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gia by DexFi (GIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gia by DexFi.

בדוק את Gia by DexFi תחזית המחיר עכשיו‏!

GIA למטבעות מקומיים

Gia by DexFi (GIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gia by DexFi (GIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gia by DexFi (GIA)

כמה שווה Gia by DexFi (GIA) היום?
החי GIAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GIA ל USD?
המחיר הנוכחי של GIA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gia by DexFi?
שווי השוק של GIA הוא $ 297.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GIA?
ההיצע במחזור של GIA הוא 100.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GIA?
‏‏GIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GIA?
GIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GIA הוא -- USD.
האם GIA יעלה השנה?
GIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.