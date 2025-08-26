GHOG (GHOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 24 שעות נמוך $ 1.76 $ 1.76 $ 1.76 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 גבוה 24 שעות $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 שיא כל הזמנים $ 52.76$ 52.76 $ 52.76 המחיר הנמוך ביותר $ 0.957138$ 0.957138 $ 0.957138 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -6.96% שינוי מחיר (7D) -6.73% שינוי מחיר (7D) -6.73%

GHOG (GHOG) המחיר בזמן אמת של הוא $1.63. במהלך 24 השעות האחרונות, GHOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.59 לבין שיא של $ 1.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 52.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.957138.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHOG השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -6.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GHOG (GHOG) מידע שוק

שווי שוק $ 38.30K$ 38.30K $ 38.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.80K$ 101.80K $ 101.80K אספקת מחזור 23.41K 23.41K 23.41K אספקה כוללת 62,216.76958208208 62,216.76958208208 62,216.76958208208

שווי השוק הנוכחי של GHOG הוא $ 38.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHOG הוא 23.41K, עם היצע כולל של 62216.76958208208. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.80K.