Ghibli Mubarak סֵמֶל

Ghibli Mubarak מחיר (GMUBARAK)

לא רשום

1 GMUBARAK ל USDמחיר חי:

--
----
-18.50%1D
mexc
USD
Ghibli Mubarak (GMUBARAK) טבלת מחירים חיה
Ghibli Mubarak (GMUBARAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.71%

-19.03%

+17.76%

+17.76%

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GMUBARAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMUBARAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMUBARAK השתנה ב -1.71% במהלך השעה האחרונה, -19.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) מידע שוק

$ 90.05K
$ 90.05K$ 90.05K

--
----

$ 90.05K
$ 90.05K$ 90.05K

420.00T
420.00T 420.00T

420,000,000,000,000.0
420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ghibli Mubarak הוא $ 90.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMUBARAK הוא 420.00T, עם היצע כולל של 420000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.05K.

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ghibli Mubarakל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGhibli Mubarak ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGhibli Mubarak ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ghibli Mubarakל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-19.03%
30 ימים$ 0+37.45%
60 ימים$ 0-40.46%
90 ימים$ 0--

מה זהGhibli Mubarak (GMUBARAK)

GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ghibli Mubarakתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ghibli Mubarak (GMUBARAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ghibli Mubarak (GMUBARAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ghibli Mubarak.

בדוק את Ghibli Mubarak תחזית המחיר עכשיו‏!

GMUBARAK למטבעות מקומיים

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ghibli Mubarak (GMUBARAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMUBARAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

כמה שווה Ghibli Mubarak (GMUBARAK) היום?
החי GMUBARAKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GMUBARAK ל USD?
המחיר הנוכחי של GMUBARAK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ghibli Mubarak?
שווי השוק של GMUBARAK הוא $ 90.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GMUBARAK?
ההיצע במחזור של GMUBARAK הוא 420.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GMUBARAK?
‏‏GMUBARAK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GMUBARAK?
GMUBARAK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GMUBARAK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GMUBARAK הוא -- USD.
האם GMUBARAK יעלה השנה?
GMUBARAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GMUBARAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.