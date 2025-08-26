Ghibli Mubarak (GMUBARAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.71% שינוי מחיר (1D) -19.03% שינוי מחיר (7D) +17.76%

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GMUBARAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMUBARAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMUBARAK השתנה ב -1.71% במהלך השעה האחרונה, -19.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) מידע שוק

שווי שוק $ 90.05K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.05K אספקת מחזור 420.00T אספקה כוללת 420,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ghibli Mubarak הוא $ 90.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMUBARAK הוא 420.00T, עם היצע כולל של 420000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.05K.