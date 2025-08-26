עוד על GHIBLI ELON

Ghibli Elon סֵמֶל

Ghibli Elon מחיר (GHIBLI ELON)

לא רשום

1 GHIBLI ELON ל USDמחיר חי:

--
----
-5.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ghibli Elon (GHIBLI ELON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:12:01 (UTC+8)

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-5.61%

+0.64%

+0.64%

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GHIBLI ELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHIBLI ELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHIBLI ELON השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -5.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) מידע שוק

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

--
----

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

999.63M
999.63M 999.63M

999,625,231.054404
999,625,231.054404 999,625,231.054404

שווי השוק הנוכחי של Ghibli Elon הוא $ 6.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHIBLI ELON הוא 999.63M, עם היצע כולל של 999625231.054404. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.21K.

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ghibli Elonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGhibli Elon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGhibli Elon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ghibli Elonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.61%
30 ימים$ 0-12.42%
60 ימים$ 0+8.90%
90 ימים$ 0--

מה זהGhibli Elon (GHIBLI ELON)

Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) משאב

האתר הרשמי

Ghibli Elonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ghibli Elon (GHIBLI ELON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ghibli Elon (GHIBLI ELON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ghibli Elon.

בדוק את Ghibli Elon תחזית המחיר עכשיו‏!

GHIBLI ELON למטבעות מקומיים

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ghibli Elon (GHIBLI ELON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GHIBLI ELON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

כמה שווה Ghibli Elon (GHIBLI ELON) היום?
החי GHIBLI ELONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GHIBLI ELON ל USD?
המחיר הנוכחי של GHIBLI ELON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ghibli Elon?
שווי השוק של GHIBLI ELON הוא $ 6.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GHIBLI ELON?
ההיצע במחזור של GHIBLI ELON הוא 999.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GHIBLI ELON?
‏‏GHIBLI ELON השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GHIBLI ELON?
GHIBLI ELON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GHIBLI ELON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GHIBLI ELON הוא -- USD.
האם GHIBLI ELON יעלה השנה?
GHIBLI ELON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GHIBLI ELON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.