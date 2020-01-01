GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) טוקנומיקה
$Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand.
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GHIBLICHAD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GHIBLICHADהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GHIBLICHADטוקניומיקה, חקרו אתGHIBLICHADהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
