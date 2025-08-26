GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -4.79% שינוי מחיר (7D) -10.10% שינוי מחיר (7D) -10.10%

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GHIBLICHAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHIBLICHADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHIBLICHAD השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -4.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) מידע שוק

שווי שוק $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,765.68 999,999,765.68 999,999,765.68

שווי השוק הנוכחי של GHIBLI CHAD הוא $ 6.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHIBLICHAD הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999765.68. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.13K.