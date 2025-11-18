GetTheGirl מחיר היום

מחיר GetTheGirl (GTG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003446, עם שינוי של 12.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTG ל USD הוא $ 0.00003446 לכל GTG.

GetTheGirl כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,451, עם היצע במחזור של 822.71M GTG. ב‑24 השעות האחרונות, GTG סחר בין $ 0.00003244 (נמוך) ל $ 0.00003971 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00128154, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003178.

ביצועים לטווח קצר, GTG נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -22.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GetTheGirl (GTG) מידע שוק

שווי שוק $ 28.45K$ 28.45K $ 28.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.45K$ 28.45K $ 28.45K אספקת מחזור 822.71M 822.71M 822.71M אספקה כוללת 822,713,384.5722954 822,713,384.5722954 822,713,384.5722954

