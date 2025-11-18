Get Rich or Die Trying מחיר היום

מחיר Get Rich or Die Trying (GRODT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00068522, עם שינוי של 4.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRODT ל USD הוא $ 0.00068522 לכל GRODT.

Get Rich or Die Trying כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 685,148, עם היצע במחזור של 1000.00M GRODT. ב‑24 השעות האחרונות, GRODT סחר בין $ 0.00065127 (נמוך) ל $ 0.00072697 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00588249, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00065127.

ביצועים לטווח קצר, GRODT נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -66.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Get Rich or Die Trying (GRODT) מידע שוק

שווי שוק $ 685.15K$ 685.15K $ 685.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 685.15K$ 685.15K $ 685.15K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של Get Rich or Die Trying הוא $ 685.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRODT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 685.15K.