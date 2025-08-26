GertrudeDataPig (GDP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01503385$ 0.01503385 $ 0.01503385 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.92% שינוי מחיר (7D) +4.92%

GertrudeDataPig (GDP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GDP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01503385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GertrudeDataPig (GDP) מידע שוק

שווי שוק $ 228.53K$ 228.53K $ 228.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 228.53K$ 228.53K $ 228.53K אספקת מחזור 691.14M 691.14M 691.14M אספקה כוללת 691,136,855.1813401 691,136,855.1813401 691,136,855.1813401

שווי השוק הנוכחי של GertrudeDataPig הוא $ 228.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDP הוא 691.14M, עם היצע כולל של 691136855.1813401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.53K.