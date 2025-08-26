GertrudeDataPig מחיר (GDP)
--
--
+4.92%
+4.92%
GertrudeDataPig (GDP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GDP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01503385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של GertrudeDataPig הוא $ 228.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDP הוא 691.14M, עם היצע כולל של 691136855.1813401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.53K.
במהלך היום, השינוי במחיר של GertrudeDataPigל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGertrudeDataPig ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGertrudeDataPig ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GertrudeDataPigל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+1.22%
|60 ימים
|$ 0
|+23.84%
|90 ימים
|$ 0
|--
DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips.
הבנת הטוקנומיקה של GertrudeDataPig (GDP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.
