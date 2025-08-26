עוד על GDP

GertrudeDataPig סֵמֶל

GertrudeDataPig מחיר (GDP)

לא רשום

1 GDP ל USDמחיר חי:

$0.00033065
$0.00033065$0.00033065
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
GertrudeDataPig (GDP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:09:13 (UTC+8)

GertrudeDataPig (GDP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01503385
$ 0.01503385$ 0.01503385

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.92%

+4.92%

GertrudeDataPig (GDP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GDP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01503385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GertrudeDataPig (GDP) מידע שוק

$ 228.53K
$ 228.53K$ 228.53K

--
----

$ 228.53K
$ 228.53K$ 228.53K

691.14M
691.14M 691.14M

691,136,855.1813401
691,136,855.1813401 691,136,855.1813401

שווי השוק הנוכחי של GertrudeDataPig הוא $ 228.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDP הוא 691.14M, עם היצע כולל של 691136855.1813401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.53K.

GertrudeDataPig (GDP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GertrudeDataPigל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGertrudeDataPig ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGertrudeDataPig ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GertrudeDataPigל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.22%
60 ימים$ 0+23.84%
90 ימים$ 0--

מה זהGertrudeDataPig (GDP)

DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

GertrudeDataPig (GDP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

GertrudeDataPigתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GertrudeDataPig (GDP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GertrudeDataPig (GDP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GertrudeDataPig.

בדוק את GertrudeDataPig תחזית המחיר עכשיו‏!

GDP למטבעות מקומיים

GertrudeDataPig (GDP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GertrudeDataPig (GDP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GDP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GertrudeDataPig (GDP)

כמה שווה GertrudeDataPig (GDP) היום?
החי GDPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GDP ל USD?
המחיר הנוכחי של GDP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GertrudeDataPig?
שווי השוק של GDP הוא $ 228.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GDP?
ההיצע במחזור של GDP הוא 691.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GDP?
‏‏GDP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01503385 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GDP?
GDP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GDP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GDP הוא -- USD.
האם GDP יעלה השנה?
GDP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GDP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:09:13 (UTC+8)

