Germinal (GERM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -6.35% שינוי מחיר (7D) +0.40% שינוי מחיר (7D) +0.40%

Germinal (GERM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GERM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GERMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GERM השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -6.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Germinal (GERM) מידע שוק

שווי שוק $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K אספקת מחזור 999.08M 999.08M 999.08M אספקה כוללת 999,077,811.138988 999,077,811.138988 999,077,811.138988

שווי השוק הנוכחי של Germinal הוא $ 7.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GERM הוא 999.08M, עם היצע כולל של 999077811.138988. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.70K.