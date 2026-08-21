Gently Used Lada מחיר היום

מחיר Gently Used Lada (LADA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LADA ל USD הוא $ 0 לכל LADA.

Gently Used Lada כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,694, עם היצע במחזור של 998.51M LADA. ב‑24 השעות האחרונות, LADA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LADA נע ב +1.03% בשעה האחרונה ו -1.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gently Used Lada (LADA) מידע שוק

שווי שוק $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K אספקת מחזור 998.51M 998.51M 998.51M אספקה כוללת 998,508,297.854607 998,508,297.854607 998,508,297.854607

שווי השוק הנוכחי של Gently Used Lada הוא $ 36.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LADA הוא 998.51M, עם היצע כולל של 998508297.854607. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.69K.