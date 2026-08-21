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מחיר Gently Used Lada בזמן אמת היום הוא 0 USD.LADA שווי השוק הוא 36,694 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LADA ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Gently Used Lada בזמן אמת היום הוא 0 USD.LADA שווי השוק הוא 36,694 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LADA ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Gently Used Lada סֵמֶל

Gently Used Lada מחיר (LADA)

לא רשום

1 LADA ל USDמחיר חי:

$0.00003757
$0.00003757$0.00003757
+6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Gently Used Lada (LADA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 17:33:32 (UTC+8)

Gently Used Lada מחיר היום

מחיר Gently Used Lada (LADA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LADA ל USD הוא $ 0 לכל LADA.

Gently Used Lada כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,694, עם היצע במחזור של 998.51M LADA. ב‑24 השעות האחרונות, LADA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LADA נע ב +1.03% בשעה האחרונה ו -1.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gently Used Lada (LADA) מידע שוק

$ 36.69K
$ 36.69K$ 36.69K

--
----

$ 36.69K
$ 36.69K$ 36.69K

998.51M
998.51M 998.51M

998,508,297.854607
998,508,297.854607 998,508,297.854607

שווי השוק הנוכחי של Gently Used Lada הוא $ 36.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LADA הוא 998.51M, עם היצע כולל של 998508297.854607. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.69K.

Gently Used Lada היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

+0.43%

-1.88%

-1.88%

Gently Used Lada (LADA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gently Used Ladaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGently Used Lada ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGently Used Lada ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gently Used Ladaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.43%
30 ימים$ 0-20.64%
60 ימים$ 0-86.95%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור Gently Used Lada

Gently Used Lada (LADA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LADA הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Gently Used Lada (LADA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Gently Used Lada עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Gently Used Lada תגיע ב 2026–2027? בקר בדף LADA תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Gently Used Lada תחזית מחיר.

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 17:33:32 (UTC+8)

Gently Used Lada (LADA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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