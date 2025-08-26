GensoKishi Metaverse (MV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00813258 גבוה 24 שעות $ 0.0083564 שיא כל הזמנים $ 1.66 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00428504 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -1.50% שינוי מחיר (7D) +2.29%

GensoKishi Metaverse (MV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00815877. במהלך 24 השעות האחרונות, MV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00813258 לבין שיא של $ 0.0083564, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00428504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MV השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GensoKishi Metaverse (MV) מידע שוק

שווי שוק $ 3.26M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.26M אספקת מחזור 399.74M אספקה כוללת 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GensoKishi Metaverse הוא $ 3.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MV הוא 399.74M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.26M.