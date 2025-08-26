GensoKishi Metaverse מחיר (MV)
GensoKishi Metaverse (MV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00815877. במהלך 24 השעות האחרונות, MV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00813258 לבין שיא של $ 0.0083564, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00428504.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MV השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של GensoKishi Metaverse הוא $ 3.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MV הוא 399.74M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.26M.
במהלך היום, השינוי במחיר של GensoKishi Metaverseל USDהיה $ -0.000124754339499022.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGensoKishi Metaverse ל USDהיה . $ +0.0009423526.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGensoKishi Metaverse ל USDהיה $ +0.0025707982.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GensoKishi Metaverseל USDהיה $ +0.0024367710176948124.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000124754339499022
|-1.50%
|30 ימים
|$ +0.0009423526
|+11.55%
|60 ימים
|$ +0.0025707982
|+31.51%
|90 ימים
|$ +0.0024367710176948124
|+42.59%
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
