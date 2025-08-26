עוד על MV

GensoKishi Metaverse סֵמֶל

GensoKishi Metaverse מחיר (MV)

לא רשום

1 MV ל USDמחיר חי:

$0.00816277
$0.00816277$0.00816277
-1.40%1D
USD
GensoKishi Metaverse (MV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:27:48 (UTC+8)

GensoKishi Metaverse (MV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00813258
$ 0.00813258$ 0.00813258
24 שעות נמוך
$ 0.0083564
$ 0.0083564$ 0.0083564
גבוה 24 שעות

$ 0.00813258
$ 0.00813258$ 0.00813258

$ 0.0083564
$ 0.0083564$ 0.0083564

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 0.00428504
$ 0.00428504$ 0.00428504

-0.44%

-1.50%

+2.29%

+2.29%

GensoKishi Metaverse (MV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00815877. במהלך 24 השעות האחרונות, MV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00813258 לבין שיא של $ 0.0083564, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00428504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MV השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GensoKishi Metaverse (MV) מידע שוק

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

399.74M
399.74M 399.74M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GensoKishi Metaverse הוא $ 3.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MV הוא 399.74M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.26M.

GensoKishi Metaverse (MV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GensoKishi Metaverseל USDהיה $ -0.000124754339499022.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGensoKishi Metaverse ל USDהיה . $ +0.0009423526.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGensoKishi Metaverse ל USDהיה $ +0.0025707982.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GensoKishi Metaverseל USDהיה $ +0.0024367710176948124.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000124754339499022-1.50%
30 ימים$ +0.0009423526+11.55%
60 ימים$ +0.0025707982+31.51%
90 ימים$ +0.0024367710176948124+42.59%

מה זהGensoKishi Metaverse (MV)

GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.

GensoKishi Metaverse (MV) משאב

האתר הרשמי

GensoKishi Metaverseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GensoKishi Metaverse (MV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GensoKishi Metaverse (MV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GensoKishi Metaverse.

בדוק את GensoKishi Metaverse תחזית המחיר עכשיו‏!

MV למטבעות מקומיים

GensoKishi Metaverse (MV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GensoKishi Metaverse (MV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GensoKishi Metaverse (MV)

כמה שווה GensoKishi Metaverse (MV) היום?
החי MVהמחיר ב USD הוא 0.00815877 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MV ל USD?
המחיר הנוכחי של MV ל USD הוא $ 0.00815877. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GensoKishi Metaverse?
שווי השוק של MV הוא $ 3.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MV?
ההיצע במחזור של MV הוא 399.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MV?
‏‏MV השיג מחיר שיא (ATH) של 1.66 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MV?
MV ‏‏רשם מחירATL של 0.00428504 USD.
מהו נפח המסחר של MV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MV הוא -- USD.
האם MV יעלה השנה?
MV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:27:48 (UTC+8)

