GenomesDAO GENOME מחיר היום

מחיר GenomesDAO GENOME (GENOME) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GENOME ל USD הוא $ 0 לכל GENOME.

GenomesDAO GENOME כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 346,511, עם היצע במחזור של 1.00B GENOME. ב‑24 השעות האחרונות, GENOME סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.058627, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GENOME נע ב -6.09% בשעה האחרונה ו +5.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.90K.

GenomesDAO GENOME (GENOME) מידע שוק

שווי שוק $ 346.51K$ 346.51K $ 346.51K נפח (24 שעות) $ 1.90K$ 1.90K $ 1.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 346.51K$ 346.51K $ 346.51K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GenomesDAO GENOME הוא $ 346.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.90K. ההיצע במחזור של GENOME הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 346.51K.