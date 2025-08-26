GenomesDAO GENE מחיר ($GENE)
GenomesDAO GENE ($GENE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012407. במהלך 24 השעות האחרונות, $GENE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012213 לבין שיא של $ 0.00013089, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $GENEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04076945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000308.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $GENE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של GenomesDAO GENE הוא $ 33.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GENE הוא 270.85M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.07K.
במהלך היום, השינוי במחיר של GenomesDAO GENEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenomesDAO GENE ל USDהיה . $ +0.0000648830.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenomesDAO GENE ל USDהיה $ +0.0001336543.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GenomesDAO GENEל USDהיה $ +0.00005658817691547669.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-5.21%
|30 ימים
|$ +0.0000648830
|+52.30%
|60 ימים
|$ +0.0001336543
|+107.72%
|90 ימים
|$ +0.00005658817691547669
|+83.86%
We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value.
