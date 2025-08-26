עוד על $GENE

GenomesDAO GENE סֵמֶל

GenomesDAO GENE מחיר ($GENE)

לא רשום

1 $GENE ל USDמחיר חי:

$0.00012407
$0.00012407$0.00012407
-5.20%1D
mexc
USD
GenomesDAO GENE ($GENE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:30:35 (UTC+8)

GenomesDAO GENE ($GENE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00012213
$ 0.00012213$ 0.00012213
24 שעות נמוך
$ 0.00013089
$ 0.00013089$ 0.00013089
גבוה 24 שעות

$ 0.00012213
$ 0.00012213$ 0.00012213

$ 0.00013089
$ 0.00013089$ 0.00013089

$ 0.04076945
$ 0.04076945$ 0.04076945

$ 0.0000308
$ 0.0000308$ 0.0000308

--

-5.21%

-4.88%

-4.88%

GenomesDAO GENE ($GENE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012407. במהלך 24 השעות האחרונות, $GENE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012213 לבין שיא של $ 0.00013089, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $GENEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04076945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000308.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $GENE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GenomesDAO GENE ($GENE) מידע שוק

$ 33.60K
$ 33.60K$ 33.60K

--
----

$ 124.07K
$ 124.07K$ 124.07K

270.85M
270.85M 270.85M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GenomesDAO GENE הוא $ 33.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GENE הוא 270.85M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.07K.

GenomesDAO GENE ($GENE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GenomesDAO GENEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenomesDAO GENE ל USDהיה . $ +0.0000648830.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenomesDAO GENE ל USDהיה $ +0.0001336543.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GenomesDAO GENEל USDהיה $ +0.00005658817691547669.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.21%
30 ימים$ +0.0000648830+52.30%
60 ימים$ +0.0001336543+107.72%
90 ימים$ +0.00005658817691547669+83.86%

מה זהGenomesDAO GENE ($GENE)

We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value.

GenomesDAO GENE ($GENE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GenomesDAO GENE ($GENE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $GENE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GenomesDAO GENE ($GENE)

כמה שווה GenomesDAO GENE ($GENE) היום?
החי $GENEהמחיר ב USD הוא 0.00012407 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $GENE ל USD?
המחיר הנוכחי של $GENE ל USD הוא $ 0.00012407. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GenomesDAO GENE?
שווי השוק של $GENE הוא $ 33.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $GENE?
ההיצע במחזור של $GENE הוא 270.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $GENE?
‏‏$GENE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04076945 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $GENE?
$GENE ‏‏רשם מחירATL של 0.0000308 USD.
מהו נפח המסחר של $GENE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $GENE הוא -- USD.
האם $GENE יעלה השנה?
$GENE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $GENE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:30:35 (UTC+8)

