GenomesDAO GENE ($GENE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00012213 $ 0.00012213 $ 0.00012213 24 שעות נמוך $ 0.00013089 $ 0.00013089 $ 0.00013089 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00012213$ 0.00012213 $ 0.00012213 גבוה 24 שעות $ 0.00013089$ 0.00013089 $ 0.00013089 שיא כל הזמנים $ 0.04076945$ 0.04076945 $ 0.04076945 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000308$ 0.0000308 $ 0.0000308 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.21% שינוי מחיר (7D) -4.88% שינוי מחיר (7D) -4.88%

GenomesDAO GENE ($GENE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012407. במהלך 24 השעות האחרונות, $GENE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012213 לבין שיא של $ 0.00013089, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $GENEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04076945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000308.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $GENE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GenomesDAO GENE ($GENE) מידע שוק

שווי שוק $ 33.60K$ 33.60K $ 33.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.07K$ 124.07K $ 124.07K אספקת מחזור 270.85M 270.85M 270.85M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GenomesDAO GENE הוא $ 33.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GENE הוא 270.85M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.07K.