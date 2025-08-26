Genesis Worlds (GENESIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.485444$ 0.485444 $ 0.485444 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -5.94% שינוי מחיר (7D) +1.39% שינוי מחיר (7D) +1.39%

Genesis Worlds (GENESIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GENESIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GENESISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.485444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GENESIS השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -5.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Genesis Worlds (GENESIS) מידע שוק

שווי שוק $ 76.32K$ 76.32K $ 76.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.32K$ 76.32K $ 76.32K אספקת מחזור 220.88M 220.88M 220.88M אספקה כוללת 220,878,542.2914339 220,878,542.2914339 220,878,542.2914339

שווי השוק הנוכחי של Genesis Worlds הוא $ 76.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GENESIS הוא 220.88M, עם היצע כולל של 220878542.2914339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.32K.