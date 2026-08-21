Generational Earnings Mechanism מחיר היום

מחיר Generational Earnings Mechanism (GEM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEM ל USD הוא $ 0 לכל GEM.

Generational Earnings Mechanism כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,778, עם היצע במחזור של 997.35M GEM. ב‑24 השעות האחרונות, GEM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GEM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Generational Earnings Mechanism (GEM) מידע שוק

שווי שוק $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K אספקת מחזור 997.35M 997.35M 997.35M אספקה כוללת 997,352,347.715669 997,352,347.715669 997,352,347.715669

שווי השוק הנוכחי של Generational Earnings Mechanism הוא $ 63.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEM הוא 997.35M, עם היצע כולל של 997352347.715669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.78K.