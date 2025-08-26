עוד על GEM

Generate Endless Money סֵמֶל

Generate Endless Money מחיר (GEM)

לא רשום

1 GEM ל USDמחיר חי:

$0.00071805
$0.00071805$0.00071805
0.00%1D
USD
Generate Endless Money (GEM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:08:59 (UTC+8)

Generate Endless Money (GEM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00229302
$ 0.00229302$ 0.00229302

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-0.03%

+8.75%

+8.75%

Generate Endless Money (GEM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GEM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GEMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00229302, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEM השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Generate Endless Money (GEM) מידע שוק

$ 717.97K
$ 717.97K$ 717.97K

--
----

$ 717.97K
$ 717.97K$ 717.97K

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,206.408256
999,934,206.408256 999,934,206.408256

שווי השוק הנוכחי של Generate Endless Money הוא $ 717.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEM הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999934206.408256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 717.97K.

Generate Endless Money (GEM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Generate Endless Moneyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenerate Endless Money ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenerate Endless Money ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Generate Endless Moneyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.03%
30 ימים$ 0-15.91%
60 ימים$ 0+112.39%
90 ימים$ 0--

מה זהGenerate Endless Money (GEM)

Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space.

Generate Endless Money (GEM) משאב

האתר הרשמי

Generate Endless Moneyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Generate Endless Money (GEM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Generate Endless Money (GEM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Generate Endless Money.

בדוק את Generate Endless Money תחזית המחיר עכשיו‏!

GEM למטבעות מקומיים

Generate Endless Money (GEM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Generate Endless Money (GEM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GEM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Generate Endless Money (GEM)

כמה שווה Generate Endless Money (GEM) היום?
החי GEMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GEM ל USD?
המחיר הנוכחי של GEM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Generate Endless Money?
שווי השוק של GEM הוא $ 717.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GEM?
ההיצע במחזור של GEM הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GEM?
‏‏GEM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00229302 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GEM?
GEM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GEM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GEM הוא -- USD.
האם GEM יעלה השנה?
GEM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GEM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:08:59 (UTC+8)

