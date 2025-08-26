Generate Endless Money (GEM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00229302 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) -0.03% שינוי מחיר (7D) +8.75%

Generate Endless Money (GEM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GEM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GEMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00229302, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEM השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Generate Endless Money (GEM) מידע שוק

שווי שוק $ 717.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 717.97K אספקת מחזור 999.93M אספקה כוללת 999,934,206.408256

שווי השוק הנוכחי של Generate Endless Money הוא $ 717.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEM הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999934206.408256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 717.97K.