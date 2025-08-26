Generaitiv (GAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02772519 $ 0.02772519 $ 0.02772519 24 שעות נמוך $ 0.02851623 $ 0.02851623 $ 0.02851623 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02772519$ 0.02772519 $ 0.02772519 גבוה 24 שעות $ 0.02851623$ 0.02851623 $ 0.02851623 שיא כל הזמנים $ 0.891162$ 0.891162 $ 0.891162 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01526554$ 0.01526554 $ 0.01526554 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.05% שינוי מחיר (7D) +5.93% שינוי מחיר (7D) +5.93%

Generaitiv (GAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02826717. במהלך 24 השעות האחרונות, GAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02772519 לבין שיא של $ 0.02851623, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.891162, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01526554.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Generaitiv (GAI) מידע שוק

שווי שוק $ 212.60K$ 212.60K $ 212.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 282.67K$ 282.67K $ 282.67K אספקת מחזור 7.52M 7.52M 7.52M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Generaitiv הוא $ 212.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAI הוא 7.52M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 282.67K.