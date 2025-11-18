GeneAlpha מחיר היום

מחיר GeneAlpha (GA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00465511, עם שינוי של 3.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GA ל USD הוא $ 0.00465511 לכל GA.

GeneAlpha כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,000, עם היצע במחזור של 5.80M GA. ב‑24 השעות האחרונות, GA סחר בין $ 0.0045783 (נמוך) ל $ 0.00486197 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.087988, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0045783.

ביצועים לטווח קצר, GA נע ב -- בשעה האחרונה ו -36.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GeneAlpha (GA) מידע שוק

שווי שוק $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.55K$ 46.55K $ 46.55K אספקת מחזור 5.80M 5.80M 5.80M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GeneAlpha הוא $ 27.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GA הוא 5.80M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.55K.