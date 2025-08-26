Gekko AI by Virtuals (GEKKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00172416 $ 0.00172416 $ 0.00172416 24 שעות נמוך $ 0.00239181 $ 0.00239181 $ 0.00239181 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00172416$ 0.00172416 $ 0.00172416 גבוה 24 שעות $ 0.00239181$ 0.00239181 $ 0.00239181 שיא כל הזמנים $ 0.02640516$ 0.02640516 $ 0.02640516 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -19.00% שינוי מחיר (7D) -28.08% שינוי מחיר (7D) -28.08%

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00184716. במהלך 24 השעות האחרונות, GEKKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00172416 לבין שיא של $ 0.00239181, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GEKKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02640516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEKKO השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -19.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gekko AI by Virtuals הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEKKO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.