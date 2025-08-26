עוד על GEKKO

Gekko AI by Virtuals מחיר (GEKKO)

1 GEKKO ל USDמחיר חי:

$0.00183963
$0.00183963$0.00183963
-19.30%1D
Gekko AI by Virtuals (GEKKO) טבלת מחירים חיה
Gekko AI by Virtuals (GEKKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00172416
$ 0.00172416$ 0.00172416
24 שעות נמוך
$ 0.00239181
$ 0.00239181$ 0.00239181
גבוה 24 שעות

$ 0.00172416
$ 0.00172416$ 0.00172416

$ 0.00239181
$ 0.00239181$ 0.00239181

$ 0.02640516
$ 0.02640516$ 0.02640516

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-19.00%

-28.08%

-28.08%

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00184716. במהלך 24 השעות האחרונות, GEKKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00172416 לבין שיא של $ 0.00239181, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GEKKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02640516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEKKO השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -19.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) מידע שוק

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

--
----

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gekko AI by Virtuals הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEKKO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gekko AI by Virtualsל USDהיה $ -0.000433292262023884.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGekko AI by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0044929265.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGekko AI by Virtuals ל USDהיה $ +0.0037076594.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gekko AI by Virtualsל USDהיה $ +0.0007795292514995383.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000433292262023884-19.00%
30 ימים$ +0.0044929265+243.23%
60 ימים$ +0.0037076594+200.72%
90 ימים$ +0.0007795292514995383+73.01%

מה זהGekko AI by Virtuals (GEKKO)

Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) משאב

האתר הרשמי

Gekko AI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gekko AI by Virtuals (GEKKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gekko AI by Virtuals (GEKKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gekko AI by Virtuals.

בדוק את Gekko AI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

GEKKO למטבעות מקומיים

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gekko AI by Virtuals (GEKKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GEKKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gekko AI by Virtuals (GEKKO)

כמה שווה Gekko AI by Virtuals (GEKKO) היום?
החי GEKKOהמחיר ב USD הוא 0.00184716 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GEKKO ל USD?
המחיר הנוכחי של GEKKO ל USD הוא $ 0.00184716. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gekko AI by Virtuals?
שווי השוק של GEKKO הוא $ 1.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GEKKO?
ההיצע במחזור של GEKKO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GEKKO?
‏‏GEKKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02640516 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GEKKO?
GEKKO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GEKKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GEKKO הוא -- USD.
האם GEKKO יעלה השנה?
GEKKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GEKKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
