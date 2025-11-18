GEI BEAR מחיר היום

מחיר GEI BEAR (GEI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00258809, עם שינוי של 2.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEI ל USD הוא $ 0.00258809 לכל GEI.

GEI BEAR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 179,410, עם היצע במחזור של 69.42M GEI. ב‑24 השעות האחרונות, GEI סחר בין $ 0.00245318 (נמוך) ל $ 0.00267177 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00821529, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00139935.

ביצועים לטווח קצר, GEI נע ב -0.93% בשעה האחרונה ו -6.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GEI BEAR (GEI) מידע שוק

שווי שוק $ 179.41K$ 179.41K $ 179.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.41K$ 179.41K $ 179.41K אספקת מחזור 69.42M 69.42M 69.42M אספקה כוללת 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

שווי השוק הנוכחי של GEI BEAR הוא $ 179.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEI הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420539.8469265. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.41K.