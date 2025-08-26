Gegagedigedagedago (NUGGET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00937674 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Gegagedigedagedago (NUGGET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NUGGET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUGGETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00937674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUGGET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gegagedigedagedago (NUGGET) מידע שוק

שווי שוק $ 34.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.60K אספקת מחזור 999.91M אספקה כוללת 999,911,284.7424296

שווי השוק הנוכחי של Gegagedigedagedago הוא $ 34.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUGGET הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999911284.7424296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.60K.