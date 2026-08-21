GBM Tokens מחיר היום

מחיר GBM Tokens (GBM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GBM ל USD הוא $ 0 לכל GBM.

GBM Tokens כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,113.47, עם היצע במחזור של 1.00B GBM. ב‑24 השעות האחרונות, GBM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01994877, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GBM נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +6.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GBM Tokens (GBM) מידע שוק

שווי שוק $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GBM Tokens הוא $ 17.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GBM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.11K.