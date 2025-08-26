עוד על WUD

Gavun Wud סֵמֶל

Gavun Wud מחיר (WUD)

לא רשום

1 WUD ל USDמחיר חי:

--
----
-11.10%1D
mexc
USD
Gavun Wud (WUD) טבלת מחירים חיה
Gavun Wud (WUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-10.95%

-14.89%

-14.89%

Gavun Wud (WUD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WUD השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -10.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gavun Wud (WUD) מידע שוק

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

--
----

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

999.95B
999.95B 999.95B

999,948,772,050.0
999,948,772,050.0 999,948,772,050.0

שווי השוק הנוכחי של Gavun Wud הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WUD הוא 999.95B, עם היצע כולל של 999948772050.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.

Gavun Wud (WUD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gavun Wudל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGavun Wud ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGavun Wud ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gavun Wudל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.95%
30 ימים$ 0-31.79%
60 ימים$ 0-10.37%
90 ימים$ 0--

מה זהGavun Wud (WUD)

WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.

Gavun Wud (WUD) משאב

האתר הרשמי

Gavun Wudתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gavun Wud (WUD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gavun Wud (WUD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gavun Wud.

בדוק את Gavun Wud תחזית המחיר עכשיו‏!

WUD למטבעות מקומיים

Gavun Wud (WUD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gavun Wud (WUD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WUD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gavun Wud (WUD)

כמה שווה Gavun Wud (WUD) היום?
החי WUDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WUD ל USD?
המחיר הנוכחי של WUD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gavun Wud?
שווי השוק של WUD הוא $ 1.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WUD?
ההיצע במחזור של WUD הוא 999.95B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WUD?
‏‏WUD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WUD?
WUD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WUD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WUD הוא -- USD.
האם WUD יעלה השנה?
WUD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WUD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
