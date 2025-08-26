Gavun Wud (WUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -10.95% שינוי מחיר (7D) -14.89% שינוי מחיר (7D) -14.89%

Gavun Wud (WUD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WUD השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -10.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gavun Wud (WUD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור 999.95B 999.95B 999.95B אספקה כוללת 999,948,772,050.0 999,948,772,050.0 999,948,772,050.0

שווי השוק הנוכחי של Gavun Wud הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WUD הוא 999.95B, עם היצע כולל של 999948772050.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.