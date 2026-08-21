Gauntlet WETH PRIME V2 מחיר היום

מחיר Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) בזמן אמת היום הוא $ 2,424.81, עם שינוי של 4.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTWETHP ל USD הוא $ 2,424.81 לכל GTWETHP.

Gauntlet WETH PRIME V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,898,827, עם היצע במחזור של 5.32K GTWETHP. ב‑24 השעות האחרונות, GTWETHP סחר בין $ 2,288.47 (נמוך) ל $ 2,491.08 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,405.23, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,778.89.

ביצועים לטווח קצר, GTWETHP נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +27.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) מידע שוק

שווי שוק $ 12.90M$ 12.90M $ 12.90M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.90M$ 12.90M $ 12.90M אספקת מחזור 5.32K 5.32K 5.32K אספקה כוללת 5,319.511774572507 5,319.511774572507 5,319.511774572507

שווי השוק הנוכחי של Gauntlet WETH PRIME V2 הוא $ 12.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GTWETHP הוא 5.32K, עם היצע כולל של 5319.511774572507. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.90M.