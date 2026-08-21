Gauntlet USDT PRIME V2 מחיר היום

מחיר Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) בזמן אמת היום הוא $ 1.018, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTUSDTP ל USD הוא $ 1.018 לכל GTUSDTP.

Gauntlet USDT PRIME V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,096,170, עם היצע במחזור של 4.02M GTUSDTP. ב‑24 השעות האחרונות, GTUSDTP סחר בין $ 1.015 (נמוך) ל $ 1.03 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.043, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.997881.

ביצועים לטווח קצר, GTUSDTP נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו -0.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) מידע שוק

שווי שוק $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M אספקת מחזור 4.02M 4.02M 4.02M אספקה כוללת 4,024,873.481991674 4,024,873.481991674 4,024,873.481991674

שווי השוק הנוכחי של Gauntlet USDT PRIME V2 הוא $ 4.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GTUSDTP הוא 4.02M, עם היצע כולל של 4024873.481991674. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.10M.