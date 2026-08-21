Gauntlet USDT Balanced מחיר היום

מחיר Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) בזמן אמת היום הוא $ 1.023, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTUSDTB ל USD הוא $ 1.023 לכל GTUSDTB.

Gauntlet USDT Balanced כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,645,342, עם היצע במחזור של 1.61M GTUSDTB. ב‑24 השעות האחרונות, GTUSDTB סחר בין $ 1.02 (נמוך) ל $ 1.036 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.048, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GTUSDTB נע ב -0.74% בשעה האחרונה ו -0.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M אספקת מחזור 1.61M 1.61M 1.61M אספקה כוללת 1,608,729.570239418 1,608,729.570239418 1,608,729.570239418

שווי השוק הנוכחי של Gauntlet USDT Balanced הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GTUSDTB הוא 1.61M, עם היצע כולל של 1608729.570239418. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.