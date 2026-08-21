Gauntlet USDC PRIME V2 מחיר היום

מחיר Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) בזמן אמת היום הוא $ 1.027, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTUSDCP ל USD הוא $ 1.027 לכל GTUSDCP.

Gauntlet USDC PRIME V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,668,262, עם היצע במחזור של 87.33M GTUSDCP. ב‑24 השעות האחרונות, GTUSDCP סחר בין $ 1.026 (נמוך) ל $ 1.042 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.053, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.006.

ביצועים לטווח קצר, GTUSDCP נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו -0.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) מידע שוק

שווי שוק $ 89.67M$ 89.67M $ 89.67M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.67M$ 89.67M $ 89.67M אספקת מחזור 87.33M 87.33M 87.33M אספקה כוללת 87,333,030.9331791 87,333,030.9331791 87,333,030.9331791

שווי השוק הנוכחי של Gauntlet USDC PRIME V2 הוא $ 89.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GTUSDCP הוא 87.33M, עם היצע כולל של 87333030.9331791. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.67M.