Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.087. במהלך 24 השעות האחרונות, GTUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.082 לבין שיא של $ 1.089, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.003.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTUSDC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Gauntlet USDC Prime Morpho Vault הוא $ 14.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GTUSDC הוא 13.69K, עם היצע כולל של 73423286.46333644. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.20M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Gauntlet USDC Prime Morpho Vaultל USDהיה $ +0.00033755.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGauntlet USDC Prime Morpho Vault ל USDהיה . $ +0.0037735205.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGauntlet USDC Prime Morpho Vault ל USDהיה $ +0.0076349793.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gauntlet USDC Prime Morpho Vaultל USDהיה $ +0.011134724281389.
|הַיוֹם
|$ +0.00033755
|+0.03%
|30 ימים
|$ +0.0037735205
|+0.35%
|60 ימים
|$ +0.0076349793
|+0.70%
|90 ימים
|$ +0.011134724281389
|+1.03%
The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
