עוד על GTUSDC

GTUSDC מידע על מחיר

GTUSDC אתר רשמי

GTUSDC טוקניומיקה

GTUSDC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault סֵמֶל

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault מחיר (GTUSDC)

לא רשום

1 GTUSDC ל USDמחיר חי:

$1.087
$1.087$1.087
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:30:13 (UTC+8)

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.082
$ 1.082$ 1.082
24 שעות נמוך
$ 1.089
$ 1.089$ 1.089
גבוה 24 שעות

$ 1.082
$ 1.082$ 1.082

$ 1.089
$ 1.089$ 1.089

$ 9.5
$ 9.5$ 9.5

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

+0.01%

+0.03%

+0.08%

+0.08%

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.087. במהלך 24 השעות האחרונות, GTUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.082 לבין שיא של $ 1.089, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTUSDC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) מידע שוק

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

--
----

$ 42.20M
$ 42.20M$ 42.20M

13.69K
13.69K 13.69K

73,423,286.46333644
73,423,286.46333644 73,423,286.46333644

שווי השוק הנוכחי של Gauntlet USDC Prime Morpho Vault הוא $ 14.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GTUSDC הוא 13.69K, עם היצע כולל של 73423286.46333644. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.20M.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gauntlet USDC Prime Morpho Vaultל USDהיה $ +0.00033755.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGauntlet USDC Prime Morpho Vault ל USDהיה . $ +0.0037735205.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGauntlet USDC Prime Morpho Vault ל USDהיה $ +0.0076349793.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gauntlet USDC Prime Morpho Vaultל USDהיה $ +0.011134724281389.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00033755+0.03%
30 ימים$ +0.0037735205+0.35%
60 ימים$ +0.0076349793+0.70%
90 ימים$ +0.011134724281389+1.03%

מה זהGauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) משאב

האתר הרשמי

Gauntlet USDC Prime Morpho Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gauntlet USDC Prime Morpho Vault.

בדוק את Gauntlet USDC Prime Morpho Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

GTUSDC למטבעות מקומיים

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GTUSDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

כמה שווה Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) היום?
החי GTUSDCהמחיר ב USD הוא 1.087 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GTUSDC ל USD?
המחיר הנוכחי של GTUSDC ל USD הוא $ 1.087. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gauntlet USDC Prime Morpho Vault?
שווי השוק של GTUSDC הוא $ 14.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GTUSDC?
ההיצע במחזור של GTUSDC הוא 13.69K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GTUSDC?
‏‏GTUSDC השיג מחיר שיא (ATH) של 9.5 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GTUSDC?
GTUSDC ‏‏רשם מחירATL של 1.003 USD.
מהו נפח המסחר של GTUSDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GTUSDC הוא -- USD.
האם GTUSDC יעלה השנה?
GTUSDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GTUSDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:30:13 (UTC+8)

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.