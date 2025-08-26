Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 24 שעות נמוך $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 גבוה 24 שעות $ 1.089$ 1.089 $ 1.089 שיא כל הזמנים $ 9.5$ 9.5 $ 9.5 המחיר הנמוך ביותר $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.08%

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.087. במהלך 24 השעות האחרונות, GTUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.082 לבין שיא של $ 1.089, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTUSDC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.20M$ 42.20M $ 42.20M אספקת מחזור 13.69K 13.69K 13.69K אספקה כוללת 73,423,286.46333644 73,423,286.46333644 73,423,286.46333644

שווי השוק הנוכחי של Gauntlet USDC Prime Morpho Vault הוא $ 14.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GTUSDC הוא 13.69K, עם היצע כולל של 73423286.46333644. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.20M.