Gatsby Inu (GATSBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00141225$ 0.00141225 $ 0.00141225 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Gatsby Inu (GATSBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GATSBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GATSBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00141225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GATSBY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gatsby Inu (GATSBY) מידע שוק

שווי שוק $ 3.25K$ 3.25K $ 3.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.25K$ 3.25K $ 3.25K אספקת מחזור 983.47M 983.47M 983.47M אספקה כוללת 983,474,777.888018 983,474,777.888018 983,474,777.888018

שווי השוק הנוכחי של Gatsby Inu הוא $ 3.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GATSBY הוא 983.47M, עם היצע כולל של 983474777.888018. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25K.