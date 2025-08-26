GATSBY (GATSBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04649738 $ 0.04649738 $ 0.04649738 24 שעות נמוך $ 0.050498 $ 0.050498 $ 0.050498 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04649738$ 0.04649738 $ 0.04649738 גבוה 24 שעות $ 0.050498$ 0.050498 $ 0.050498 שיא כל הזמנים $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04591939$ 0.04591939 $ 0.04591939 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -5.90% שינוי מחיר (7D) -23.44% שינוי מחיר (7D) -23.44%

GATSBY (GATSBY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04677926. במהלך 24 השעות האחרונות, GATSBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04649738 לבין שיא של $ 0.050498, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GATSBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04591939.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GATSBY השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -5.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GATSBY (GATSBY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M אספקת מחזור 57.60M 57.60M 57.60M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GATSBY הוא $ 2.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GATSBY הוא 57.60M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.66M.