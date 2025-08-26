עוד על GATOR

GATOR GROUP סֵמֶל

GATOR GROUP מחיר (GATOR)

לא רשום

1 GATOR ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GATOR GROUP (GATOR) טבלת מחירים חיה
GATOR GROUP (GATOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00205127
$ 0.00205127$ 0.00205127

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.19%

-1.19%

GATOR GROUP (GATOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GATOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GATORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00205127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GATOR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GATOR GROUP (GATOR) מידע שוק

$ 13.60K
$ 13.60K$ 13.60K

--
----

$ 13.60K
$ 13.60K$ 13.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GATOR GROUP הוא $ 13.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GATOR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.60K.

GATOR GROUP (GATOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GATOR GROUPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGATOR GROUP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGATOR GROUP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GATOR GROUPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-93.55%
60 ימים$ 0-96.81%
90 ימים$ 0--

מה זהGATOR GROUP (GATOR)

$GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

GATOR GROUP (GATOR) משאב

האתר הרשמי

GATOR GROUPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GATOR GROUP (GATOR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GATOR GROUP (GATOR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GATOR GROUP.

בדוק את GATOR GROUP תחזית המחיר עכשיו‏!

GATOR למטבעות מקומיים

GATOR GROUP (GATOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GATOR GROUP (GATOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GATOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GATOR GROUP (GATOR)

כמה שווה GATOR GROUP (GATOR) היום?
החי GATORהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GATOR ל USD?
המחיר הנוכחי של GATOR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GATOR GROUP?
שווי השוק של GATOR הוא $ 13.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GATOR?
ההיצע במחזור של GATOR הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GATOR?
‏‏GATOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00205127 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GATOR?
GATOR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GATOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GATOR הוא -- USD.
האם GATOR יעלה השנה?
GATOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GATOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
