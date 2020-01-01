Gary Gonesler (GONESLER) טוקנומיקה
Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community.
COMMUNITY TAKE OVER!
The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again.
Gary Gonesler (GONESLER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gary Gonesler (GONESLER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Gary Gonesler (GONESLER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Gary Gonesler (GONESLER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GONESLER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GONESLERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GONESLERטוקניומיקה, חקרו אתGONESLERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
כתב ויתור