Gary Gonesler סֵמֶל

Gary Gonesler מחיר (GONESLER)

לא רשום

1 GONESLER ל USDמחיר חי:

--
----
-3.60%1D
mexc
USD
Gary Gonesler (GONESLER) טבלת מחירים חיה
Gary Gonesler (GONESLER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00471258
$ 0.00471258$ 0.00471258

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-3.63%

+5.07%

+5.07%

Gary Gonesler (GONESLER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GONESLER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GONESLERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00471258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GONESLER השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gary Gonesler (GONESLER) מידע שוק

$ 29.40K
$ 29.40K$ 29.40K

--
----

$ 29.40K
$ 29.40K$ 29.40K

964.45M
964.45M 964.45M

964,449,077.94151
964,449,077.94151 964,449,077.94151

שווי השוק הנוכחי של Gary Gonesler הוא $ 29.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GONESLER הוא 964.45M, עם היצע כולל של 964449077.94151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.40K.

Gary Gonesler (GONESLER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gary Goneslerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGary Gonesler ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGary Gonesler ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gary Goneslerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.63%
30 ימים$ 0-0.23%
60 ימים$ 0+27.09%
90 ימים$ 0--

מה זהGary Gonesler (GONESLER)

Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again.

Gary Gonesler (GONESLER) משאב

האתר הרשמי

Gary Goneslerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gary Gonesler (GONESLER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gary Gonesler (GONESLER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gary Gonesler.

בדוק את Gary Gonesler תחזית המחיר עכשיו‏!

GONESLER למטבעות מקומיים

Gary Gonesler (GONESLER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gary Gonesler (GONESLER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GONESLER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gary Gonesler (GONESLER)

כמה שווה Gary Gonesler (GONESLER) היום?
החי GONESLERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GONESLER ל USD?
המחיר הנוכחי של GONESLER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gary Gonesler?
שווי השוק של GONESLER הוא $ 29.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GONESLER?
ההיצע במחזור של GONESLER הוא 964.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GONESLER?
‏‏GONESLER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00471258 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GONESLER?
GONESLER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GONESLER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GONESLER הוא -- USD.
האם GONESLER יעלה השנה?
GONESLER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GONESLER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.