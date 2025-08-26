Gary Gonesler (GONESLER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00471258$ 0.00471258 $ 0.00471258 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -3.63% שינוי מחיר (7D) +5.07% שינוי מחיר (7D) +5.07%

Gary Gonesler (GONESLER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GONESLER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GONESLERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00471258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GONESLER השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gary Gonesler (GONESLER) מידע שוק

שווי שוק $ 29.40K$ 29.40K $ 29.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.40K$ 29.40K $ 29.40K אספקת מחזור 964.45M 964.45M 964.45M אספקה כוללת 964,449,077.94151 964,449,077.94151 964,449,077.94151

שווי השוק הנוכחי של Gary Gonesler הוא $ 29.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GONESLER הוא 964.45M, עם היצע כולל של 964449077.94151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.40K.