עוד על GAMI

GAMI מידע על מחיר

GAMI מסמך לבן

GAMI אתר רשמי

GAMI טוקניומיקה

GAMI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GAMI WORLD סֵמֶל

GAMI WORLD מחיר (GAMI)

לא רשום

1 GAMI ל USDמחיר חי:

$0.01062373
$0.01062373$0.01062373
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GAMI WORLD (GAMI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:54:54 (UTC+8)

GAMI WORLD (GAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.58
$ 5.58$ 5.58

$ 0.00864062
$ 0.00864062$ 0.00864062

--

--

+5.20%

+5.20%

GAMI WORLD (GAMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01062373. במהלך 24 השעות האחרונות, GAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00864062.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAMI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAMI WORLD (GAMI) מידע שוק

$ 458.88K
$ 458.88K$ 458.88K

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

43.19M
43.19M 43.19M

131,828,172.938392
131,828,172.938392 131,828,172.938392

שווי השוק הנוכחי של GAMI WORLD הוא $ 458.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAMI הוא 43.19M, עם היצע כולל של 131828172.938392. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.

GAMI WORLD (GAMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GAMI WORLDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGAMI WORLD ל USDהיה . $ +0.0005596145.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGAMI WORLD ל USDהיה $ -0.0002781834.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GAMI WORLDל USDהיה $ -0.000266202533518297.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0005596145+5.27%
60 ימים$ -0.0002781834-2.61%
90 ימים$ -0.000266202533518297-2.44%

מה זהGAMI WORLD (GAMI)

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

GAMI WORLD (GAMI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

GAMI WORLDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GAMI WORLD (GAMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GAMI WORLD (GAMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GAMI WORLD.

בדוק את GAMI WORLD תחזית המחיר עכשיו‏!

GAMI למטבעות מקומיים

GAMI WORLD (GAMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GAMI WORLD (GAMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GAMI WORLD (GAMI)

כמה שווה GAMI WORLD (GAMI) היום?
החי GAMIהמחיר ב USD הוא 0.01062373 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAMI ל USD?
המחיר הנוכחי של GAMI ל USD הוא $ 0.01062373. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GAMI WORLD?
שווי השוק של GAMI הוא $ 458.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAMI?
ההיצע במחזור של GAMI הוא 43.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAMI?
‏‏GAMI השיג מחיר שיא (ATH) של 5.58 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAMI?
GAMI ‏‏רשם מחירATL של 0.00864062 USD.
מהו נפח המסחר של GAMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAMI הוא -- USD.
האם GAMI יעלה השנה?
GAMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:54:54 (UTC+8)

GAMI WORLD (GAMI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.