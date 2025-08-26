GAMI WORLD (GAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 5.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00864062 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.20%

GAMI WORLD (GAMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01062373. במהלך 24 השעות האחרונות, GAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00864062.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAMI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAMI WORLD (GAMI) מידע שוק

שווי שוק $ 458.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M אספקת מחזור 43.19M אספקה כוללת 131,828,172.938392

שווי השוק הנוכחי של GAMI WORLD הוא $ 458.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAMI הוא 43.19M, עם היצע כולל של 131828172.938392. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.