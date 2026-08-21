Games for a Living מחיר היום

מחיר Games for a Living (GFAL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GFAL ל USD הוא $ 0 לכל GFAL.

Games for a Living כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,640,758, עם היצע במחזור של 7.11B GFAL. ב‑24 השעות האחרונות, GFAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04868205, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GFAL נע ב -0.81% בשעה האחרונה ו +4.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.55K.

Games for a Living (GFAL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M נפח (24 שעות) $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.93M$ 7.93M $ 7.93M אספקת מחזור 7.11B 7.11B 7.11B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Games for a Living הוא $ 5.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.55K. ההיצע במחזור של GFAL הוא 7.11B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.93M.