The $GAMEFORK memecoin pays homage to the GameStop saga, showing we can stand up to the big guys together.
About GameFork
Emerging from the Solana blockchain renowned for its rapid transactions and innovative ethos, the $GAMEFORK Memecoin encapsulates the very spirit of the monumental uprising against financial giants.
It harnesses the fervent energy and overwhelming solidarity that characterized the GameStop frenzy, symbolizing a revolution in the digital economy.
As you stand at these digital crossroads, the $GAMEFORK Memecoin on Solana is more than a token; it’s a testament to what happens when the masses awaken, a beacon for those who dare to dream of a different financial landscape. It’s a tribute to every trader who, with a click, voted against the tyranny of traditional financial institutions, and a call to arms for a new generation of rebels.
GameFork was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GameFork (GAMEFORK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
GameFork (GAMEFORK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של GameFork (GAMEFORK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GAMEFORK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GAMEFORKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GAMEFORKטוקניומיקה, חקרו אתGAMEFORKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
