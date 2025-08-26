Game of Memes (GOME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01271128$ 0.01271128 $ 0.01271128 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -9.06% שינוי מחיר (7D) +0.07% שינוי מחיר (7D) +0.07%

Game of Memes (GOME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01271128, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOME השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -9.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Game of Memes (GOME) מידע שוק

שווי שוק $ 70.73K$ 70.73K $ 70.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.73K$ 70.73K $ 70.73K אספקת מחזור 651.50M 651.50M 651.50M אספקה כוללת 651,499,718.9 651,499,718.9 651,499,718.9

שווי השוק הנוכחי של Game of Memes הוא $ 70.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOME הוא 651.50M, עם היצע כולל של 651499718.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.73K.