מחיר Game Money (GM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001436, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GM ל USD הוא $ 0.00001436 לכל GM.

Game Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,038.09, עם היצע במחזור של 977.78M GM. ב‑24 השעות האחרונות, GM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00094169, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001398.

ביצועים לטווח קצר, GM נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Game Money (GM) מידע שוק

שווי שוק $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K אספקת מחזור 977.78M 977.78M 977.78M אספקה כוללת 977,777,777.9999999 977,777,777.9999999 977,777,777.9999999

שווי השוק הנוכחי של Game Money הוא $ 14.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GM הוא 977.78M, עם היצע כולל של 977777777.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.04K.