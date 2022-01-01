Game Meteor Coin (GMTO) טוקנומיקה
Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.
Game Meteor Coin (GMTO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Game Meteor Coin (GMTO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GMTO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GMTOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GMTOטוקניומיקה, חקרו אתGMTOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.