Game Meteor Coin (GMTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00112412$ 0.00112412 $ 0.00112412 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.58% שינוי מחיר (1D) -1.35% שינוי מחיר (7D) +38.92% שינוי מחיר (7D) +38.92%

Game Meteor Coin (GMTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GMTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00112412, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMTO השתנה ב +2.58% במהלך השעה האחרונה, -1.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Game Meteor Coin (GMTO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.20M$ 16.20M $ 16.20M אספקת מחזור 7.80B 7.80B 7.80B אספקה כוללת 98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751

שווי השוק הנוכחי של Game Meteor Coin הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMTO הוא 7.80B, עם היצע כולל של 98923294904.97751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.20M.