Game Meteor Coin סֵמֶל

Game Meteor Coin מחיר (GMTO)

לא רשום

1 GMTO ל USDמחיר חי:

$0.00016372
$0.00016372$0.00016372
-1.30%1D
mexc
USD
Game Meteor Coin (GMTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:41:30 (UTC+8)

Game Meteor Coin (GMTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112412
$ 0.00112412$ 0.00112412

$ 0
$ 0$ 0

+2.58%

-1.35%

+38.92%

+38.92%

Game Meteor Coin (GMTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GMTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00112412, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMTO השתנה ב +2.58% במהלך השעה האחרונה, -1.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Game Meteor Coin (GMTO) מידע שוק

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 16.20M
$ 16.20M$ 16.20M

7.80B
7.80B 7.80B

98,923,294,904.97751
98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751

שווי השוק הנוכחי של Game Meteor Coin הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMTO הוא 7.80B, עם היצע כולל של 98923294904.97751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.20M.

Game Meteor Coin (GMTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Game Meteor Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGame Meteor Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGame Meteor Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Game Meteor Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.35%
30 ימים$ 0-31.66%
60 ימים$ 0-3.20%
90 ימים$ 0--

מה זהGame Meteor Coin (GMTO)

Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.

Game Meteor Coin (GMTO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Game Meteor Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Game Meteor Coin (GMTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Game Meteor Coin (GMTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Game Meteor Coin.

בדוק את Game Meteor Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

GMTO למטבעות מקומיים

Game Meteor Coin (GMTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Game Meteor Coin (GMTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Game Meteor Coin (GMTO)

כמה שווה Game Meteor Coin (GMTO) היום?
החי GMTOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GMTO ל USD?
המחיר הנוכחי של GMTO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Game Meteor Coin?
שווי השוק של GMTO הוא $ 1.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GMTO?
ההיצע במחזור של GMTO הוא 7.80B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GMTO?
‏‏GMTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00112412 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GMTO?
GMTO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GMTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GMTO הוא -- USD.
האם GMTO יעלה השנה?
GMTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GMTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:41:30 (UTC+8)

