Game Fantasy סֵמֶל

Game Fantasy מחיר (GFT)

לא רשום

1 GFT ל USDמחיר חי:

$0.01250391
$0.01250391
-3.20%1D
USD
Game Fantasy (GFT) טבלת מחירים חיה
Game Fantasy (GFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01206468
24 שעות נמוך
$ 0.01292432
גבוה 24 שעות

$ 0.01206468
$ 0.01292432
$ 36.84
$ 0.00784618
-0.06%

-3.25%

-5.59%

-5.59%

Game Fantasy (GFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01250391. במהלך 24 השעות האחרונות, GFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01206468 לבין שיא של $ 0.01292432, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 36.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00784618.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GFT השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Game Fantasy (GFT) מידע שוק

$ 146.68K
--
$ 146.68K
11.73M
11,730,709.0
שווי השוק הנוכחי של Game Fantasy הוא $ 146.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GFT הוא 11.73M, עם היצע כולל של 11730709.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.68K.

Game Fantasy (GFT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Game Fantasyל USDהיה $ -0.00042041733110146.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGame Fantasy ל USDהיה . $ +0.0023615722.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGame Fantasy ל USDהיה $ +0.0033015411.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Game Fantasyל USDהיה $ +0.001019515787136053.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00042041733110146-3.25%
30 ימים$ +0.0023615722+18.89%
60 ימים$ +0.0033015411+26.40%
90 ימים$ +0.001019515787136053+8.88%

מה זהGame Fantasy (GFT)

StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Game Fantasy (GFT) משאב

האתר הרשמי

Game Fantasyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Game Fantasy (GFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Game Fantasy (GFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Game Fantasy.

בדוק את Game Fantasy תחזית המחיר עכשיו‏!

GFT למטבעות מקומיים

Game Fantasy (GFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Game Fantasy (GFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Game Fantasy (GFT)

כמה שווה Game Fantasy (GFT) היום?
החי GFTהמחיר ב USD הוא 0.01250391 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GFT ל USD?
המחיר הנוכחי של GFT ל USD הוא $ 0.01250391. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Game Fantasy?
שווי השוק של GFT הוא $ 146.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GFT?
ההיצע במחזור של GFT הוא 11.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GFT?
‏‏GFT השיג מחיר שיא (ATH) של 36.84 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GFT?
GFT ‏‏רשם מחירATL של 0.00784618 USD.
מהו נפח המסחר של GFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GFT הוא -- USD.
האם GFT יעלה השנה?
GFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.