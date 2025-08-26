Game Fantasy (GFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01206468 $ 0.01206468 $ 0.01206468 24 שעות נמוך $ 0.01292432 $ 0.01292432 $ 0.01292432 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01206468$ 0.01206468 $ 0.01206468 גבוה 24 שעות $ 0.01292432$ 0.01292432 $ 0.01292432 שיא כל הזמנים $ 36.84$ 36.84 $ 36.84 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00784618$ 0.00784618 $ 0.00784618 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -3.25% שינוי מחיר (7D) -5.59% שינוי מחיר (7D) -5.59%

Game Fantasy (GFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01250391. במהלך 24 השעות האחרונות, GFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01206468 לבין שיא של $ 0.01292432, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 36.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00784618.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GFT השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Game Fantasy (GFT) מידע שוק

שווי שוק $ 146.68K$ 146.68K $ 146.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.68K$ 146.68K $ 146.68K אספקת מחזור 11.73M 11.73M 11.73M אספקה כוללת 11,730,709.0 11,730,709.0 11,730,709.0

שווי השוק הנוכחי של Game Fantasy הוא $ 146.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GFT הוא 11.73M, עם היצע כולל של 11730709.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.68K.