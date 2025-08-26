עוד על GBB

Game Bee סֵמֶל

Game Bee מחיר (GBB)

לא רשום

1 GBB ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Game Bee (GBB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:29:51 (UTC+8)

Game Bee (GBB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01479955
$ 0.01479955$ 0.01479955

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.30%

+3.30%

Game Bee (GBB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GBB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GBBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01479955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GBB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Game Bee (GBB) מידע שוק

$ 13.48K
$ 13.48K$ 13.48K

--
----

$ 13.48K
$ 13.48K$ 13.48K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Game Bee הוא $ 13.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GBB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.48K.

Game Bee (GBB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Game Beeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGame Bee ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGame Bee ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Game Beeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+12.43%
60 ימים$ 0+23.83%
90 ימים$ 0--

מה זהGame Bee (GBB)

$GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Game Bee (GBB) משאב

האתר הרשמי

Game Beeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Game Bee (GBB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Game Bee (GBB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Game Bee.

בדוק את Game Bee תחזית המחיר עכשיו‏!

GBB למטבעות מקומיים

Game Bee (GBB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Game Bee (GBB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GBB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Game Bee (GBB)

כמה שווה Game Bee (GBB) היום?
החי GBBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GBB ל USD?
המחיר הנוכחי של GBB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Game Bee?
שווי השוק של GBB הוא $ 13.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GBB?
ההיצע במחזור של GBB הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GBB?
‏‏GBB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01479955 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GBB?
GBB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GBB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GBB הוא -- USD.
האם GBB יעלה השנה?
GBB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GBB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:29:51 (UTC+8)

Game Bee (GBB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
