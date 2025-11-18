Gallo the Hen מחיר היום

מחיר Gallo the Hen (GALLO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000757, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GALLO ל USD הוא $ 0.00000757 לכל GALLO.

Gallo the Hen כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,566.58, עם היצע במחזור של 999.76M GALLO. ב‑24 השעות האחרונות, GALLO סחר בין $ 0.0000072 (נמוך) ל $ 0.00000757 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00157496, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000072.

ביצועים לטווח קצר, GALLO נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gallo the Hen (GALLO) מידע שוק

שווי שוק $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,755,593.353134 999,755,593.353134 999,755,593.353134

שווי השוק הנוכחי של Gallo the Hen הוא $ 7.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GALLO הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999755593.353134. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.57K.