Galaxy USDT Quality מחיר היום

מחיר Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) בזמן אמת היום הוא $ 1.021, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETH:GUSDTQ ל USD הוא $ 1.021 לכל ETH:GUSDTQ.

Galaxy USDT Quality כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,638,319, עם היצע במחזור של 27.06M ETH:GUSDTQ. ב‑24 השעות האחרונות, ETH:GUSDTQ סחר בין $ 1.007 (נמוך) ל $ 1.021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.021, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.99997.

ביצועים לטווח קצר, ETH:GUSDTQ נע ב +1.09% בשעה האחרונה ו +1.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) מידע שוק

שווי שוק $ 27.64M$ 27.64M $ 27.64M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.64M$ 27.64M $ 27.64M אספקת מחזור 27.06M 27.06M 27.06M אספקה כוללת 27,061,862.18410093 27,061,862.18410093 27,061,862.18410093

שווי השוק הנוכחי של Galaxy USDT Quality הוא $ 27.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ETH:GUSDTQ הוא 27.06M, עם היצע כולל של 27061862.18410093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.64M.